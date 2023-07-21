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05:53, 21 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об угрозах со стороны Украины членам избиркомов в Запорожье

Глава избиркома Катющенко: членам комиссий в Запорожье угрожают со стороны Украины

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Члены территориальных и участковых избирательных комиссий в Запорожской области получают угрозы со стороны Украины, об этом заявила глава избиркома Галина Катющенко, передает РИА Новости.

Также с ее слов стало известно о возможных провокациях перед выборами. «Провокаций мы не ждем, но они точно будут. Я думаю, что ко дню голосований это станет еще более актуально», — подчеркнула чиновница.

Катющенко добавила, что избирательные комиссии готовы противостоять запугиванию. Она указала, что подобная ситуация была во время референдума о вхождении Запорожской области в состав России.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили попытки наступления на запорожском направлении, ситуация стабилизировалась. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

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    Марина Совина
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