Внедорожник наехал на ребенка на набережной в Адыгее

СУ СКР по Адыгее: внедорожник съехал на набережную в Майкопе, пострадали дети

Внедорожник съехал на набережную в Майкопе и сбил девятилетнего ребенка. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Пассажиры, находившиеся в автомобиле, в том числе дети, пострадали, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгея.

«Предварительно установлено, что водитель внедорожника, двигаясь по улице Спортивной в сторону городского парка, по неустановленным причинам потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка, где в этот момент находились люди», — добавили в ведомстве.

По факту происшествия следователи проводят проверку. Telegram-канал «112» уточнил, что за рулем внедорожника мог находиться судья городского суда. По словам водителя, у него отказали тормоза, в результате чего он сначала попал в аварию с другой машиной, затем пробил ограждение и попал на пешеходную зону, где гуляли дети.

Ранее врач-анестезиолог-реаниматолог Ян Курин озвучил алгоритм действий при аварии с пострадавшими. В первую очередь, необходимо успокоиться и действовать максимально быстро.