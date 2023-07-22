Экс-депутат ФРГ Гердт: Россия способна без зерновой сделки покрыть нужду Африки в зерне

Россия способна самостоятельно покрыть потребности нуждающихся государств в зерне, для этого не требуется зерновая сделка. Такую точку зрения высказал бывший депутат бундестага ФРГ, член оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт, передает РИА Новости.

По его мнению, прекращение черноморской зерновой инициативы не сильно отразится на положении нуждающихся стран и народов, в частности, африканских. «Мы все понимаем, что очень небольшая часть этого зерна уходила нуждающимся странам, и при всем при этом, не было выполнено ни одного обещания, данного России, которые лежали в основе этого процесса», — отметил политик.

Западные страны поступают с Россией так же, как на протяжении последних 30 лет, отрицая ее право на защиту своих интересов, подчеркнул Гердт. «Как будто бы она не способна дать достойный ответ всем этим перевертышам, которые творят сегодняшнюю политику на Западе», — указал он.

О прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе стало известно 17 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение к соглашению возможно только при условии выполнения требований Москвы.