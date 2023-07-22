Армения заявила о соблюдении правил в условиях антироссийских санкций

Пашинян: Армении удается соблюдать свои правила в условиях антироссийских санкций

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Еревану удается соблюдать свои правила в условиях антироссийских санкций. Слова политика приводит France-Presse (AFP).

Пашинян отметил, что по вопросу санкций Ереван полноценно контактирует и сотрудничает со специальным представителем Евросоюза (ЕС) и США, «демонстрируя поведение ответственного представителя международного сообщества». Он также добавил, что действия армянской стороны в этом вопросе прозрачны.

Премьер напомнил, что Армения является членом Евразийского экономического союза, а РФ — основной торговый партнер страны. Он подчеркнул, что Ереван с первых дней понимал, что антироссийские вызовут определенные проблемы. «Мы также понимали, что у России также будут определенные ожидания от нас, чтобы мы смогли помочь в этой сложной экономической ситуации, конечно, в рамках своих возможностей, потому что представьте себе объемы Армении и объемы России», — уточнил он.

Политик указал, что Ереван также понимал, что и Запад будет ожидать поддержки в плане соблюдения санкционного режима. «В разговоре с нашими российскими партнерами мы сказали следующее: мы понимаем ваши ожидания и готовы оправдывать их, но до тех пор, пока не возникнет опасность попадания Армении под санкции», — указал премьер.

Также он заявил, что Ереван не собирается «хитрить» со своими партнерами, обо всем говорит четко, и Пашинян считает эту позицию легитимной.