Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:10, 22 июля 2023Бывший СССР

Армения заявила о соблюдении правил в условиях антироссийских санкций

Пашинян: Армении удается соблюдать свои правила в условиях антироссийских санкций

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Еревану удается соблюдать свои правила в условиях антироссийских санкций. Слова политика приводит France-Presse (AFP).

Пашинян отметил, что по вопросу санкций Ереван полноценно контактирует и сотрудничает со специальным представителем Евросоюза (ЕС) и США, «демонстрируя поведение ответственного представителя международного сообщества». Он также добавил, что действия армянской стороны в этом вопросе прозрачны.

Премьер напомнил, что Армения является членом Евразийского экономического союза, а РФ — основной торговый партнер страны. Он подчеркнул, что Ереван с первых дней понимал, что антироссийские вызовут определенные проблемы. «Мы также понимали, что у России также будут определенные ожидания от нас, чтобы мы смогли помочь в этой сложной экономической ситуации, конечно, в рамках своих возможностей, потому что представьте себе объемы Армении и объемы России», — уточнил он.

Политик указал, что Ереван также понимал, что и Запад будет ожидать поддержки в плане соблюдения санкционного режима. «В разговоре с нашими российскими партнерами мы сказали следующее: мы понимаем ваши ожидания и готовы оправдывать их, но до тех пор, пока не возникнет опасность попадания Армении под санкции», — указал премьер.

Также он заявил, что Ереван не собирается «хитрить» со своими партнерами, обо всем говорит четко, и Пашинян считает эту позицию легитимной.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об усталости от предупреждений про эскалацию трений с Россией

    В Германии заявили о способности России «накормить» Африку без зерновой сделки

    КНДР запустила в сторону Китая несколько крылатых ракет

    Армения заявила о соблюдении правил в условиях антироссийских санкций

    На Украине спрогнозировали будущее количество ветеранов

    На Украине заявили о сокращении экспорта зерна после остановки зерновой сделки

    В Белом доме отказались считать санкции помехой для контактов с Россией

    Омега-3 признали полезными для профилактики болезней легких

    Американский боксер рассказал о мечте жить в России

    ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости