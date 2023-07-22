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12:32, 22 июля 2023Мир

Российская армия отбила атаку ВСУ на запорожском направлении

Балицкий: российские войска успешно отбили атаку ВСУ на запорожском направлении

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать оборону Российской армии на запорожском направлении, но атака была успешно отбита. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодня утром противник предпринял попытку прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопрокоповки, в ходе боя понес значительные потери и отступил в направлении Малой Токмачки», — написал он, добавив, что ВСУ используют «тактику изматывания, не жалеют свою живую силу, вследствие чего несут значительные потери».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов описал ситуацию на ореховском направлении в Запорожской области фразой «очень горячо».

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    Глеб Бажуткин
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