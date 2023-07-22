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15:44, 22 июля 2023Россия

В Совфеде указали на лицемерие США после обстрела Белгородской области

Джабаров: обстрел ВСУ кассетными снарядами Белгородской области указал на лицемерие США

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Обстрел Белгородской области кассетными снарядами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) указывает на лицемерие США, заявил в Telegram-канале первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«А что, у Вашингтона плохо с географией или Байден полагает, что село Журавлевка Белгородской области является суверенной территорией Украины? В очередной раз Вашингтон проявил свое лицемерие», — подчеркнул политик.

Он также выразил уверенность в способности США передать Киеву тактическое ядерное оружие.

Утром 22 июля ВСУ обстреляли Белгородский район. По селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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    Виктория Кондратьева
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