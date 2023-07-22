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13:52, 22 июля 2023Мир

Во Франции назвали «резней» применение Украиной кассетных бомб

Глава партии «Патриоты» Филиппо назвал «резней» применение Украиной кассетных бомб

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «резней» применение Украиной кассетных боеприпасов. В своем Twitter-аккаунте политик раскритиковал в связи с этим американские и французские власти.

«Резня! [Президент Украины Владимир] Зеленский начал применять американские кассетные боеприпасы. Это нанесет ужасный и долгосрочный ущерб гражданскому населению», — написал Филиппо.

Политик также заклеймил позором США, которые поставили этот тип вооружения Украине, и президента Франции Эммануэля Макрона. По мнению Филиппо, последний должен был выступить с официальным протестом против применения Киевом кассетных бомб, «как это сделали многие другие лидеры».

Тем временем депутат бундестага ФРГ от Левой партии Гезине Летч обратилась к правительству с ФРГ с вопросами о том, какие действия оно предприняло, чтобы помешать поставкам кассетных боеприпасов Украине. Она также попросила правительство прокомментировать мнение советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, который, по данным одного из изданий, «предупредил, что предоставление боеприпасов большой дальности может привести к третьей мировой войне».

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    Олег Давыдов
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