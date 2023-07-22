Глава МИД Британии отложил визит в Пекин из-за пропажи коллеги из Китая

Bloomberg: глава МИД Британии отложил визит в Пекин из-за исчезновения главы МИД Китая

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил визит в Пекин из-за пропажи коллеги из Китая Цинь Гана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что китайский дипломат не появлялся на публике уже несколько недель. Два собеседника агентства отметили, что этот факт стал основной причиной того, что поездка Клеверли была отложена, однако третий источник подчеркнул, что это был лишь один из нескольких факторов.

Агентство обратило внимание на то, что сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что исчезновение Цинь Гана отражается на геополитике. На данный момент Великобритания и Китай рассматривают новые даты визита. Британский МИД отказался комментировать произошедшее.

Ранее на то, что министр иностранных дел Китая не появлялся на публике в течение трех недель, обратил внимание телеканал CNN. 57-летний дипломат является доверенным лицом китайского лидера Си Цзиньпина. Он занял пост главы МИД после непродолжительного пребывания послом в США.