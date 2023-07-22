ФСБ России задержала девять участников ячейки радикальных исламистов «Таблиги Джамаат»

В Москве задержали сторонников радикальных исламистов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по Москве и Московской области.

«ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена на территории Российской Федерации)», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в рамках расследования сотрудники ФСБ России задержали девятерых участников экстремистской организации. В ходе обысков в местах проживания задержанных обнаружены религиозная литература экстремистского содержания, а также иные предметы, свидетельствующие об их приверженности радикальным направлениям вероисповедания, сказано в сообщении УФСБ.

Также отмечается, что задержанные проводили и распространяли вероучения указанной экстремистской организации, а также осуществляли подбор и вовлечение в нее новых адептов. В связи с этим столичное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело по частям 1, 2 статьи 282.2 УК России «Участие в деятельности экстремистской организации».

Ранее в Государственную Думу внесли проект об уголовном наказании за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Согласно проекту, изменения предлагается внести в статью 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».