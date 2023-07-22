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15:53, 22 июля 2023Забота о себе

Россиянам перечислили негативно влияющие на мужскую потенцию продукты

Венеролог Иванов заявил о негативном влиянии фастфуда и алкоголя на мужскую потенцию

Фото: Unsplash

В число негативно влияющих на мужскую потенцию продуктов входят фастфуд, алкоголь и продукты с высоким содержанием сахара. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Роман Иванов, который также перечислил основные минусы употребления вредной пищи.

Иванов констатировал, что самый большой вред потенции россиян наносит фастфуд. По его словам, такая еда содержит высокое количество трансжиров, простых углеводов и усилителей вкуса. Они приводят к ожирению и повышению уровня холестерина. В перспективе это может вызвать атеросклероз и другие заболевания, оказывающие пагубное влияние на потенцию.

«Кроме того, жирная пища негативно влияет на выработку тестостерона — мужского гормона, который отвечает за либидо и сексуальную активность», — констатировал Иванов, добавив, что один гамбургер на четверть снижает уровень тестостерона в крови.

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Говоря о влиянии алкоголя, Иванов заявил, что пять банок пива способны снизить половое влечение на 23 процента. Также к эректильной дисфункции приводит злоупотребление сладостями, в том числе кондитерскими изделиями, газированными напитками и пакетированным соком. Все эти продукты приводят к резкому скачку инсулина. Если он будет происходит регулярно, то разовьется инсулинорезистентность, повышающая риск развития сахарного диабета.

Ранее был назван неожиданный способ повысить интерес к сексу. Ученые установили положительное влияние красного вина на интимное здоровье и либидо мужчин и женщин.

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    Олег Давыдов
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