В Германии указали на дефицит снарядов для зенитных установок Gepard у ВСУ

Bild: у ВСУ заканчиваются снаряды для зенитных установок Gepard

У ВСУ заканчиваются снаряды для зенитных установок Gepard. Дефицит связывают с нехваткой боеприпасов в Германии, которая поставила 40 орудий на Украину, сообщает Telegram-канал «BILD на русском» немецкого издания Bild.

По данным издания, Gepard могут за одну очередь выстреливать 20 снарядами, но украинские военные из экономии обходятся очередями по пять снарядов.

Оборонный концерн Rheinmetall должен поставить Украине 300 тысяч боеприпасов калибра 35 миллиметров для зенитных установок, однако в планах на 2023 год поставить всего 40 тысяч единиц, указывает издание.

Ранее на Украине обозначили план по полной замене советских систем ПВО на западные. Причиной тому назвали якобы исчерпанный потенциал советского вооружения.