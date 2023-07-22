Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский втянет НАТО в конфликт с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский может спровоцировать конфликт с участием России и НАТО. О замыслах украинского лидера в своем блоге на YouTube порассуждал экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

По мнению политолога, в настоящий момент Киев переходит к радикальным действиям. «Зеленский, как партия войны, не будет смотреть ни на кого, ни на какие увещевания, поскольку сорваны любые стоп-краны для того, чтобы остановить боевые действия», — отметил он, пытаясь раскрыть планы украинского лидера.

По мнению Соскина, напряженная обстановка в регионе может привести к тому, что страны Черноморского региона, входящие в НАТО, могут стать одной из сторон конфликта. В частности, по его словам, речь идет о таких странах, как Румыния и Болгария. Бывший советник Кучмы высказал опасения относительно того, что Черное море может стать открытым театром военных действий.

Ранее на Украине заявили о разрушении отношений с Западом из-за Зеленского.