На Украине заявили о разрушении отношений с Западом из-за Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: истерика Зеленского разрушит отношения Киева с Западом

Поведение президента Украины Владимира Зеленского на международной арене ставит под угрозу отношения страны с Западом и поддержку от него. Об этом заявил экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«То, что устроил Зеленский, — огромный дипломатический скандал», — указал Соскин.

По его словам, последние действия президента Украины вызывают тревогу и сомнения в способности руководить государством. Зеленский уволил посла Британии Вадима Пристайко и нахамил министру обороны страны Бену Уоллесу, хотя последние многое сделали для Украины. Не исключено, утверждает Соскин, что Зеленский находится на грани психического срыва.

«Дальше известно, что может быть, — крах. Он все ближе и ближе», — предупредил политолог.

Ранее живущий в США украинский журналист и блогер Виктор Коваленко заявил, что увольнение посла Украины в Британии Вадима Пристайко вызвано «истерикой» президента Владимира Зеленского.