Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:54, 22 июля 2023Интернет и СМИ

В США дали объяснение детской мести Зеленского

Живущий в США украинский журналист Коваленко: Зеленский уволил посла в Британии из мести

Фото: Jamie Freed / Reuters

Живущий в США украинский журналист и блогер Виктор Коваленко заявил, что увольнение посла Украины в Британии Вадима Пристайко вызвано «истерикой» президента Владимира Зеленского. Свое мнение Коваленко выразил в Twitter.

Журналист считает, что, увольняя «одного из лучших профессиональных украинских дипломатов», Зеленский находился в «истерике». По его словам, снятый с поста Вадим Пристайко много сделал для получения военной помощи от Великобритании. По мнению блогера, это событие является еще одним доказательством развития у Зеленского «диктаторской» черты, связанной с требованием максимальной лояльности.

Коваленко с сожалением отметил, что склонность Зеленского и его команды к «детской мести» приводит к тому, что при увольнении они стараются «потроллить» или унизить человека.

Пристайко получил сообщение о своем увольнении во время поездки в небольшой английский город, где он должен был присутствовать на церемонии открытия улицы имени Зеленского. «Ему пришлось повернуть машину назад», — уточнил журналист.

Незадолго до увольнения Пристайко раскритиковал украинского преидента, назвав нездоровым сарказмом его реакцию на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который призвал Киев больше выражать благодарность за поставленное Западом оружие.

В ответ на высказывание Уоллеса Зеленский предложил, чтобы украинцы, просыпаясь, благодарили его каждое утро за предоставленную военную помощь. Он также попросил министра написать ему, как его следует благодарить.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Никарагуа назвал Зеленского «фашистским президентом»

    В Финском заливе затонул катер с пассажирами

    В США дали объяснение детской мести Зеленского

    Артиллерия российской группировки сил «Запад» остановила контратаку ВСУ

    Российские войска поразили десятки скоплений сил ВСУ на запорожском направлении

    Российский Су-34 нанес удар по пунктам ВСУ

    Польский генерал предупредил Украину о возможном ударе России с фланга

    В Венесуэле обвинили НАТО в прекращении зерновой сделки

    Mitsubishi присоединится к проекту по созданию японского лунохода

    Глава МИД Британии отложил визит в Пекин из-за пропажи коллеги из Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости