В США дали объяснение детской мести Зеленского

Живущий в США украинский журналист Коваленко: Зеленский уволил посла в Британии из мести

Живущий в США украинский журналист и блогер Виктор Коваленко заявил, что увольнение посла Украины в Британии Вадима Пристайко вызвано «истерикой» президента Владимира Зеленского. Свое мнение Коваленко выразил в Twitter.

Журналист считает, что, увольняя «одного из лучших профессиональных украинских дипломатов», Зеленский находился в «истерике». По его словам, снятый с поста Вадим Пристайко много сделал для получения военной помощи от Великобритании. По мнению блогера, это событие является еще одним доказательством развития у Зеленского «диктаторской» черты, связанной с требованием максимальной лояльности.

Коваленко с сожалением отметил, что склонность Зеленского и его команды к «детской мести» приводит к тому, что при увольнении они стараются «потроллить» или унизить человека.

Пристайко получил сообщение о своем увольнении во время поездки в небольшой английский город, где он должен был присутствовать на церемонии открытия улицы имени Зеленского. «Ему пришлось повернуть машину назад», — уточнил журналист.

Незадолго до увольнения Пристайко раскритиковал украинского преидента, назвав нездоровым сарказмом его реакцию на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который призвал Киев больше выражать благодарность за поставленное Западом оружие.

В ответ на высказывание Уоллеса Зеленский предложил, чтобы украинцы, просыпаясь, благодарили его каждое утро за предоставленную военную помощь. Он также попросил министра написать ему, как его следует благодарить.