Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:11, 22 июля 2023Россия

Глава крупной IT-компании умер в возрасте 40 лет

В возрасте 40 лет от остановки сердца умер глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников

Умер глава крупной российской IT-компании «ИКС Холдинг» Антон Черепенников. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале корпорации.

«С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушел из жизни глава "ИКС Холдинга", известный российский технологический предприниматель Антон Черепенников. Предварительная причина — остановка сердца», — сказано в сообщении.

Корпорация «ИКС Холдинг» был основана в 2018 году. В ее состав вошли IT-активы Черепенникова — группы компаний «Цитадель» (информационная безопасность и производство систем технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий), «Форпост» (системная интеграция и цифровая трансформация крупных предприятий) и «Криптонит» (инвестиции и НИОКР). Кроме того, компания занималась проектами по созданию низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.

Ранее стало известно об уходе из жизни актера из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны» Александра Орловского. В его случае причиной произошедшего стала сердечная недостаточность.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Движение по Крымскому мосту восстановили

    В Москве задержали участников международной экстремистской организации

    В США допустили отход украинских территорий к европейским странам

    Россиянам перечислили вредящую коже еду

    Абаскаль рассказал об ультиматуме игроку «Спартака» из-за непристойного жеста

    Болгария передаст Украине 100 БТР полувековой давности

    В Москве задержали сторонников радикальных исламистов

    В Крыму заявили об атаке беспилотников ВСУ на объекты полуострова

    Российский психолог объяснила желание людей оголяться на публике

    В Дании возле посольства Ирака прошла акция с сожжением Корана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости