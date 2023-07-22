Глава крупной IT-компании умер в возрасте 40 лет

В возрасте 40 лет от остановки сердца умер глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников

Умер глава крупной российской IT-компании «ИКС Холдинг» Антон Черепенников. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале корпорации.

«С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушел из жизни глава "ИКС Холдинга", известный российский технологический предприниматель Антон Черепенников. Предварительная причина — остановка сердца», — сказано в сообщении.

Корпорация «ИКС Холдинг» был основана в 2018 году. В ее состав вошли IT-активы Черепенникова — группы компаний «Цитадель» (информационная безопасность и производство систем технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий), «Форпост» (системная интеграция и цифровая трансформация крупных предприятий) и «Криптонит» (инвестиции и НИОКР). Кроме того, компания занималась проектами по созданию низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.

Ранее стало известно об уходе из жизни актера из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны» Александра Орловского. В его случае причиной произошедшего стала сердечная недостаточность.