Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:14, 22 июля 2023Моя страна

Россиянин обнаружил зуб мамонта во время рыбалки

Житель Башкирии обнаружил зуб шерстистого мамонта во время рыбалки

Фото: Brady Rogers / Unsplash

Житель Башкирии отправился на рыбалку и случайно обнаружил зуб древнего животного — шерстистого мамонта. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на геопарк «Янган-Тау».

Необычную находку россиянин сделал во время рыбалки на реке Юрюзань в окрестностях геологического разреза Мечетлино. Мужчина обратил внимание на странный предмет с симметричными насечками, приняв его за камень.

Однако позже, когда находку изучили палеонтологи, оказалось, что на самом деле это зуб шерстистого мамонта — Mammuthus primigenius. Определить это удалось благодаря особой структуре и особенностям, характерным для данного вымершего млекопитающего периода плейстоцена.

«Данное открытие является отличным примером потенциала исследования палеонтологических находок на территории геопарка и может внести значимый вклад в понимание климатических и экологических условий, характеризовавших период существования мамонтов», — пояснили в геопарке.

Ранее в июле сообщалось, что в Ингушетии в архитектурном комплексе «Нижний Кяхк» нашли древнюю мельницу в форме пятигранника с жерновами.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму заявили о детонации на складе боеприпасов после атаки беспилотников ВСУ

    Мужчина разгромил «Шоколадницу» в центре Москвы и попал на видео

    Раскрыты детали полицейской погони за Porsche Cayenne в Екатеринбурге

    В ФШР оценили заявление Непомнящего о нежелании играть за сборную

    Пригожин зарегистрировал компанию в Белоруссии

    В Одессе сообщили об облавах на готовых помогать России

    В Крыму рассказали о визитной карточке ВСУ

    Мужчина с оружием и гранатами забрался в чужой частный дом в Подмосковье

    70-летняя женщина с моложавой внешностью раскрыла секреты красоты

    В Польше вызвали российского посла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости