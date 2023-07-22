В США рассказали о будущем ВСУ под Харьковом

Полковник США Макгрегор: Россия в августе уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом

Российская армия летом уничтожит последние людские резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник США Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

«Я не буду удивлен, если россияне окружат Харьков в августе. Как только это произойдет, они укрепятся под городом и дождутся атаки последних резервов украинской армии, которые будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта», — рассказал о будущем ВСУ офицер.

По мнению Макгрегора, конфликт на Украине закончится, как только НАТО выйдет из республики и перестанет быть дестабилизирующим фактором у границ России. Украина в таком случае должна стать нейтральным дружественным Москве государством, не примыкающим ни к каким военным блокам, заключил полковник.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что только переговоры помогут Украине избежать ее уничтожения. По его мнению, при долгом отказе от диалога Киеву грозит серьезная потеря территорий. Он также подчеркнул, что Москва не будет отказываться от земель, за которые она упорно боролась.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).