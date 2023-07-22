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09:10, 22 июля 2023Мир

В Германии сравнили Украину с наркоманом

Экс-депутат бундестага Гердт сравнил Украину с наркоманом, выпрашивающим у Запада помощь

Фото: Leah Millis / Reuters

Украину можно сравнить с наркоманом в плане запроса помощи для ведения военного конфликта, заявил экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Его слова приводит РИА Новости.

«Украина, как государство, больше не может существовать без военно-экономической помощи Запада, как наркоман, который выпрашивает всеми путями, создавая всевозможные ситуации ложью, хитростью, обманом, воровством, чтобы получить очередную дозу», — сказал он.

Политик также отметил, что нынешняя политика Киева выглядит весьма печально.

Ранее США объявили, что передадут Украине кассетные боеприпасы. В администрации президента США Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче.

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    Виктория Кондратьева
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