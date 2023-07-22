В Германии сравнили Украину с наркоманом

Экс-депутат бундестага Гердт сравнил Украину с наркоманом, выпрашивающим у Запада помощь

Украину можно сравнить с наркоманом в плане запроса помощи для ведения военного конфликта, заявил экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Его слова приводит РИА Новости.

«Украина, как государство, больше не может существовать без военно-экономической помощи Запада, как наркоман, который выпрашивает всеми путями, создавая всевозможные ситуации ложью, хитростью, обманом, воровством, чтобы получить очередную дозу», — сказал он.

Политик также отметил, что нынешняя политика Киева выглядит весьма печально.

Ранее США объявили, что передадут Украине кассетные боеприпасы. В администрации президента США Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче.