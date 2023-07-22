На Украине частично обесточено пять областей

Минэнерго Украины заявило, что пять регионов страны частично обесточены

На Украине частично обесточено пять областей, сообщает Минэнерго страны в Telegram-канале.

«Из-за технологических нарушений без света осталась часть потребителей в Днепропетровской, Одесской и Сумской областях», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что авария случилась на оборудовании оператора системы электропередачи во Львовской области Украины, что привело к отключению линии электропередачи. Вместо этого потребителей подключили к резервным линиям. Кроме того, из-за обстрелов без света осталась часть потребителей в Харьковской и Черниговской областях.

Ранее более 400 населенных пунктов на Украине остались без электричества. Отмечается, что доступный объем мощностей в энергосистеме был ограничен.

