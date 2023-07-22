Стало известно о состоянии российских журналистов после обстрела ВСУ

Четыре российских журналиста получили ранения после обстрела ВСУ кассетными боеприпасами

После обстрела Вооруженных сил Украины с применением кассетных боеприпасов в Запорожской области четыре российских журналиста получили ранения разной степени тяжести. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает Министерство обороны России.

«В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что пострадавшие в результате обстрела сотрудники прессы «были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь».

РИА Новости сообщило о гибели своего военкора ранее 22 июля. По данным агентства, группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки. Уточнялось, что ранения также получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.