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06:42, 22 июля 2023Мир

В Белом доме высказались об исчезновении главы МИД Китая

Салливан: власти США не располагают информацией о причинах исчезновения главы МИД Китая
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американская администрация не осведомлена о причинах исчезновения из публичного пространства министра иностранных дел Китая Цинь Гана. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Мы не знаем. Буквально так», — подчеркнул он, комментируя пропажу главы китайского МИД. По словам Салливана, у госсекретаря Энтони Блинкена была запланирована встреча с Цинь Ганом на прошедшем форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии, однако вместо него на собрании присутствовал главный дипломат Китая Ван И.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил поездку в Пекин в связи с исчезновением Цинь Гана. Уточняется, что в настоящее время британская и китайская стороны рассматривают новые даты визита.

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    Марина Совина
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