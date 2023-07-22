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02:51, 22 июля 2023Мир

Тещу президента Южной Кореи задержали за подделку документа

Теща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля задержана за подделку банковского документа

Фото: Stephen Coates / Reuters

76-летняя теща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — Чхве Ын Сун — была задержана после отклонения судом ее апелляции по делу о подделке документа, использованного во время сделки по покупке земли. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Отмечается, что в декабре 2021 года по этому делу суд приговорил ее к одному году тюремного заключения, однако тогда женщина не была арестована. Однако в пятницу, 21 июля, после того, как апелляционный суд оставил приговор в силе, Чхве Ын Сун задержали.

Апелляционный суд признал женщину виновной в изготовлении поддельной банковской справки, которая была использована для приобретения земли в городе Соннам к югу от Сеула с апреля по октябрь 2013 года. Согласно подделанному документу, она внесла на счет около 27 миллионов долларов. Как заявили в суде, приговор был оставлен в силе ввиду тяжести преступления. Во время его оглашения женщина потеряла сознание.

Это дело — не единственное судебное разбирательство Чхве Ын Сун. В декабре ее оправдали в деле о получении пособий по государственному медицинскому страхованию после незаконного открытия больницы для престарелых. Изначально ей грозило три года лишения свободы. Согласно материалам дела, до 2015 года она незаконно получила от государства пособия на сумму около 1,7 миллиона долларов.

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    Екатерина Подвигина
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