Гостей Московского урбанфорума научат ловить молнии на Тесла-шоу в «Лужниках»

На Московском урбанфоруме для посетителей организуют Тесла-шоу

Посетители Московского урбанистического форума, который пройдет с 1 августа по 10 сентября, смогут принять участие в Тесла-шоу в олимпийском комплексе «Лужники». Об этом в субботу, 22 июля, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

Как уточняется, научно-развлекательная программа для детей и взрослых будет проходить ежедневно на протяжении всей работы урбанфорума. Так, гостям расскажут о принципе работы разрядов, сгенерированных катушкой Тесла, и возможностях передавать энергию на расстояние без проводов.

Кроме того, посетителей научат ловить молнию специальной перчаткой и управлять ею при помощи музыки. При этом отмечается, что молния на шоу будет безопасна, поскольку создавать ее будут, используя ток высокой частоты. На мероприятии можно будет увидеть и другие красивые физические явления, которые воссоздадут специалисты.

XII Московский урбанистический форум пройдет сразу на четырех крупнейших площадках города и, как ожидается, станет самым масштабным за всю свою историю. Так, мероприятия будут проводиться в «Лужниках», Гостином дворе, парке «Зарядье» и Центральном выставочном зале «Манеж».