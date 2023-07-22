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21:23, 22 июля 2023Мир

Западные политики сообщили Зеленскому тревожную новость

FT: лидеры западных стран сообщили Зеленскому тревожную новость на форуме в США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / PRESIDENT OF UKRAINE apa / Global Look Press

Западные политики в частных беседах на форуме по безопасности в США сообщили о том, что не верят в победу украинской армии на поле боя. Об этом пишет издание Financial Times.

«В то время как официальные лица на публике оптимистично прогнозировали военный прогресс ВСУ, многие из них были менее оптимистичны в частных разговорах», — указали в статье журналисты.

Украинский лидер Владимир Зеленский не присутствовал на форуме физически. Политик общался с западными политиками по видеосвязи. Президент заверял партнеров, что контрнаступление ВСУ «вот-вот наберет обороты», говорится в материале.

Ранее подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что Украину впереди ждут трудности вне зависимости от исхода конфликта, поскольку у нее в любом случае уйдут десятилетия на восстановление после причиненного в ходе спецоперации ущерба.

По словам эксперта, от длительности конфликта будет зависеть, насколько тяжелым будет положение Украины после его окончания. Он отметил, что поставки оружия со стороны Запада почти наверняка не помогут Киеву одержать победу, но при этом увеличат разрушения.

Неудачи украинских войск в контрнаступлении свидетельствуют о том, что им не удастся разрешить конфликт на поле боя, также подчеркнул Дэвис.

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    Марина Совина
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