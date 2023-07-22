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03:04, 22 июля 2023Мир

В США предрекли Украине серьезные проблемы даже в случае победы

19FortyFive: даже в случае победы в конфликте у Украины уйдут годы на восстановление

Фото: Baz Ratner / Reuters

Украину впереди ждут трудности вне зависимости от исхода конфликта, поскольку у нее в любом случае уйдут десятилетия на восстановление после причиненного в ходе спецоперации ущерба. Об этом заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

Он подчеркнул, что властям страны потребуются годы, чтобы привести в порядок промышленность и сельское хозяйство, а также помочь справиться украинскому народу с пережитыми событиями. По словам подполковника, от длительности конфликта будет зависеть, насколько тяжелым будет положение Украины после его окончания. Он отметил, что поставки оружия со стороны Запада почти наверняка не помогут Киеву одержать победу, но при этом увеличат разрушения.

Неудачи украинских войск в контрнаступлении свидетельствуют о том, что им не удастся разрешить конфликт на поле боя, считает Дэвис. «Только признав эту неприятную реальность, Украина и Запад могут начать процесс создания дипломатического механизма, необходимого для прекращения боевых действий. Дипломатический путь — лучший шанс для Украины начать долгий, болезненный и дорогостоящий процесс возвращения своей страны к нормальной жизни», — резюмировал он.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление, по мнению Киева, будет долгим и сложным.

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    Марина Совина
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