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23:55, 22 июля 2023Забота о себе

Диетолог предупредила о вреде обезжиренных продуктов

Врач Королева: употребление обезжиренных продуктов может привести к инсулинорезистентности

Фото: Mateusz Feliksik / Unsplash

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева предупредила о вреде обезжиренных продуктов. Об этом сообщает «Москва 24».

По ее словам, одна из главных проблем таких продуктов заключается в том, что они практически не содержат необходимых для организма жиров животного происхождения. Она отметила, что в долгосрочной перспективе это может плохо сказаться на здоровье.

«Добавление в такие продукты фруктовых сиропов, фруктозы и иных заменителей сахара может привести к инсулинорезистентности, набору веса и серьезным метаболическим проблемам», — сказала специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о причине формирования зависимости от сахара, сахаросодержащих и сладких продуктов. По ее мнению, «сладкая» зависимость объясняется в том числе первобытными инстинктами, которые отчасти сохранились у современных людей.

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    Марина Совина
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