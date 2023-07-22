Российские войска поразили десятки скоплений сил ВСУ на запорожском направлении

РИА Новости: ВКС России поразили десятки мест скопления ВСУ на запорожском направлении

Российские военнослужащие поразили десятки скоплений сил противника на запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов в беседе с РИА Новости.

По его словам, в результате действий российской армии были поражены более десятка мест скопления сил и техники украинских военных в районах Пятихатки, Роботино и Приютное. Чехов уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы, в частности, был уничтожен минометный расчет в районе Мирного, в Роботино — танки, боевые бронированные машины и миномет, а в Червоной Кринице — буксируемая гаубица.

Кроме того, в районе Великой Новоселки российские войска уничтожили гаубицу «Мста-Б». «Армейской авиацией поражены скопления боевиков в районе Старомайорского. Расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса" сбито два БПЛА "Фурия" и два "Валькирия"», — добавил Чехов.

Ранее стало известно, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по пунктам украинской стороны на купянском направлении.