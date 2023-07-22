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05:20, 22 июля 2023Бывший СССР

Российский Су-34 нанес удар по пунктам ВСУ

Глава пресс-центра группы «Запад»: Су-34 ударил по пунктам ВСУ на купянском направлении

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает ТАСС.

Как рассказал Зыбинский, российский экипаж ударил по пункту временной дислокации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады около населенного пункта Петропавловка.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки «Юг» отразили семь атак ВСУ на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях. В районе Курдюмовки и Клещеевки экипажами вертолетов авиации уничтожены две украинские боевые бронированные машины.

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    Марина Совина
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