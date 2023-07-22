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22:07, 22 июля 2023Бывший СССР

Зеленский призвал Столтенберга созвать совет Украина — НАТО

Зеленский призвал Столтенберга созвать совет Украина — НАТО по зерновой сделке
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что призвал генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать совет Украина — НАТО по вопросу ситуации в Черном море и зерновому коридору. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть», — отметил украинский лидер.

Ранее Зеленский рассказал, что созвонился с генеральным секретарем НАТО и обсудил с ним ситуацию в Черном море, а также присоединение Киева к Североатлантическому альянсу. Украинский лидер подчеркнул, что в ходе беседы стороны затронули реализацию договоренностей, которые были достигнуты во время Вильнюсского саммита НАТО.

13 июля президент России Владимир Путин заявил, что Москва не станет пролонгировать действие зерновой сделки, пока требования, которые она обозначила перед подписанием соглашения, не будут выполнены в полном объеме.

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    Марина Совина
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