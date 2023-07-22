ВСУ заподозрили в обстреле белгородского села кассетными боеприпасами

Shot: ВСУ обстреляли белгородское село Журавлевка кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными боеприпасами село Журавлевка в Белгородской области. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

Как подозревают собеседники канала, удар по российскому селу был нанесен накануне, 21 июля, около 10:30. Речь идет как минимум о трех кассетных снарядах, при этом их калибр пока неизвестен.

Уточняется, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Другие подробности не приводятся.

Ранее в июле президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их ВСУ. По его словам, Россия обладает достаточным запасом различных видов кассетных боеприпасов, однако до сих пор не применяла их, даже несмотря на нехватку боеприпасов в определенный момент времени.