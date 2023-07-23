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03:40, 23 июля 2023Мир

Американский адмирал потребовал открывать огонь по кораблям ВМФ России

Адмирал Ставридис: НАТО должна открыть огонь по ВМФ РФ в случае угрозы кораблям с зерном

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис заявил, что Североатлантический альянс должен сопровождать корабли с зерном в Черном море и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России. Об этом сообщает Foreign Policy.

По его мнению, альянсу следует выступить с предупреждением в адрес Черноморского флота России и «открывать ответный огонь» в случае атаки на корабли, которые якобы будут перевозить зерно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что созвонился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним ситуацию в Черном море, а также присоединение Киева к Североатлантическому альянсу.

13 июля президент России Владимир Путин заявил, что Москва не станет пролонгировать действие зерновой сделки, пока требования, которые она обозначила перед подписанием соглашения, не будут выполнены в полном объеме.

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    Марина Совина
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