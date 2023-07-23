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11:40, 23 июля 2023Бывший СССР

Кулеба посетит Африку после остановки зерновой сделки

Глава МИД Украины Кулеба 23-24 июля посетит Африку на фоне выхода РФ из зерновой сделки

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23-24 июля посетит Африку для обсуждения с иностранными представителями вопросов, связанных с обострением продовольственного кризиса на фоне выхода Российской Федерации из зерновой сделки. Об этом говорится в сообщении украинского дипломатического ведомства.

Отмечается, что визит министра пройдет в Экваториальной Гвинее. В столице страны, городе Малабо, Кулеба планирует провести переговоры по развитию двусторонних отношений, увеличению объемов торговли, обеспечению продовольственной безопасности в Африке и поддержке мирного плана украинского президента Владимира Зеленского со стороны руководства республики.

20 июля Кулеба совершил официальный визит в Пакистан. У него была запланирована встреча с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто-Зардари и премьер-министром страны Шахбазом Шарифом.

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    Алевтина Запольская
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