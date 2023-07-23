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22:18, 23 июля 2023Россия

В российском регионе мужчина получил ранение при обстреле со стороны Украины

Губернатор Богомаз: житель Брянской области получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Один человек пострадал при обстреле села Полевые Новоселки в Брянской области со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел села Полевые Новоселки Суземского района. В результате украинского обстрела было повреждено одно жилое домовладение. Кроме того, это стало причиной отключения электричества в селах Павловичи и Полевые Новоселки.

«Есть один пострадавший мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения», — уточнил глава российского региона. Он был доставлен в больницу.

10 июля ВСУ обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области. Повреждения получили жилой дом и хозяйственная постройка. На место прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб.

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    Марина Совина
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