В российском регионе мужчина получил ранение при обстреле со стороны Украины

Губернатор Богомаз: житель Брянской области получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

Один человек пострадал при обстреле села Полевые Новоселки в Брянской области со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел села Полевые Новоселки Суземского района. В результате украинского обстрела было повреждено одно жилое домовладение. Кроме того, это стало причиной отключения электричества в селах Павловичи и Полевые Новоселки.

«Есть один пострадавший мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения», — уточнил глава российского региона. Он был доставлен в больницу.

10 июля ВСУ обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области. Повреждения получили жилой дом и хозяйственная постройка. На место прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб.