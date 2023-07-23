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12:11, 23 июля 2023Спорт

«Барселона» отменила матч с «Ювентусом» из-за вспышки гастроэнтерита в команде

«Барселона» отменила товарищеский матч с «Ювентусом» из-за вспышки гастроэнтерита в клубе

Фото: Albert Gea / Reuters

«Барселона» была вынуждена отменить товарищеский матч с «Ювентусом» из-за вспышки вирусного гастроэнтерита в команде. Об этом сообщает Marca.

Встреча в рамках предсезонного турне в США должна была состояться в ночь на воскресенье, 23 июля, по московскому времени, однако 15 представителей клуба не смогли покинуть отель из-за рвоты и диареи. За срыв матча «Барселона» будет вынуждена заплатить организаторам около 2 миллионов евро.

На 27 июля у «Барселоны» запланирована товарищеская игра с «Арсеналом». Пока не известно, состоится ли матч.

Новый сезон в чемпионате Испании стартует 11 августа. «Барселона» является действующим обладателем титула.

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    Алексей Гусев
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