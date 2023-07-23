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10:31, 23 июля 2023Мир

ЕК запланировала новые санкции против экспорта Россией алмазов

RT: Еврокомиссия готовит новые санкции по снижению доходов России от экспорта алмазов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Еврокомиссия готовит новые санкции, направленные против экспорта Россией алмазов. Об этом сообщает RT.

О разработке мер по ограничению торговли российскими алмазами рассказала еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес в ответ на запрос депутата Европарламента Томаша Здеховского. В документе указано, что санкции направлены на сокращение доходов России от экспорта драгоценных камней.

Меры разрабатываются ЕК совместно с партнерами по G7. Значительный экспорт российских драгоценных камней проходит через страны Евросоюза и далее по всему миру, поэтому в ЕК считают необходимым принять срочные меры в рамках санкционной политики.

Впервые о том, что страны «Большой семерки» (G7) намерены ввести ограничения в отношении алмазов весом один карат и более, которые добывает российская алмазодобывающая компания «АЛРОСА», стало известно в апреле. 19 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о введении запрета на ввоз алмазов, меди, алюминия и никеля из России.

Позднее ограничения против торговли российскими алмазами в Евросоюзе анонсировал глава Евросовета Шарль Мишель. «Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы — не навсегда», — заявил он.

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    Любовь Ширижик
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