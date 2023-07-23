Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

ASTV: на Сахалине возбуждены уголовные дела после массовой драки со стрельбой в Долинске

На Сахалине возбуждены уголовные дела по факту массовой драки со стрельбой и автотараном, произошедшей в субботу, 22 июля, в городе Долинске. Об этом сообщает ASTV.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Инцидент произошел на проспекте Победы и попал на видео, его публикует Telegram-канал «ЧП Сахалин». «У "Инфинити" побили все стекла битами, потом из пистолетов расстреляли. К ним на помощь еще приехали люди с битами и пистолетами. Началась стрельба. Инфинити на простреленных колесах начал сваливать через клумбу, снес шлагбаум с корнем. Стреляли боевыми. После переместились на улицу Вилкова. И там продолжили стрелять, устроили ДТП и ножами резали друг друга», — рассказал ASTV.ru очевидец.

Другой очевидец рассказал, что видел побитый автомобиль на выезде из города. Заднее стекло было выбито, переднее очень сильно повреждено. «Рядом лежал окровавленный мужчина. Подъехал другой автомобиль, оттуда вышли люди, забрали раненого и увезли», — сообщил он изданию.

Уголовные дела завели по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и статье 283 УК РФ (хулиганство). Проводятся оперативно-следственные действия. В настоящий момент известно о шести задержанных лицах, причастных к этому инциденту.