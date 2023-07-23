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11:51, 23 июля 2023Россия

В Минобороны объяснили принципы выбора целей для ракетных ударов по Украине

Минобороны: планирование ударов по Украине проводится на основе проверенных данных

Фото: РИА Новости

Планирование ракетных ударов высокоточным оружием по Украине проводится на основе многократно проверенных и подтвержденных данных, чтобы исключить поражение гражданских и культурно-исторических объектов. Принципы выбора целей журналистам объяснили представители Минобороны России.

«Планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее стало известно, что в ночь на 23 июля в Одессе был поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор, располагающийся в центре города. В Минобороны России уточнили, что причиной повреждения собора с наибольшей долей вероятности стало падение на него ракеты, выпущенной украинскими комплексами противовоздушной обороны.

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