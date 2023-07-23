Премьер Израиля рассказал о состоянии после перенесенной операции на сердце

Премьер Израиля Нетаньяху заявил о хорошем самочувствии после операции на сердце

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о хорошем самочувствии после операции на сердце, в ходе которой ему был установлен кардиостимулятор. Об этом израильский политик сообщил в Twitter.

«Я чувствую себя отлично. [24 июля] утром я присоединюсь к своим коллегам, депутатам Кнессета [для проработки законопроекта по судебной реформе]. Мы продолжаем попытки продвинуть [новый] закон на основе консенсуса [всех партий Кнессета]», — заявил премьер в видеообращении.

Об успешной операции на сердце премьера сообщали утром 23 июля. В центре «Шеба» госпиталя «Тель ха-Шомер» уточнили, что состояние здоровья Нетаньяху отличное, однако он ненадолго останется под наблюдением в кардиологическом отделении.

На время операции временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен министр юстиции и вице-премьер Израиля Ярив Левин. Заседание кабинета министров в воскресенье было перенесено.