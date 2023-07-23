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11:15, 23 июля 2023Мир

Нетаньяху успешно прооперировали

Премьера Израиля Нетаньяху успешно прооперировали, установив кардиостимулятор

Фото: Ohad Zwigenberg / Reuters

Премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху успешно прооперировали, установив ему кардиостимулятор. Об этом сообщает радиостанция Kan.

В центре «Шеба» госпиталя «Тель ха-Шомер» сообщили, что состояние здоровья премьера отличное, однако он останется под наблюдением в кардиологическом отделении.

Дата выписки Нетаньяху пока не определена — в медцентре утверждают, что после установки кардиостимулятора пациент должен находиться под наблюдением в течение 24 часов.

Перед этим сам Нетаньяху утверждал, что ожидает выписки из больницы днем понедельника, 24 июля. На время операции временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен министр юстиции и вице-премьер Израиля Ярив Левин. Заседание кабинета министров в воскресенье было перенесено.

Об операции по установке Нетаньяху кардиостимулятора стало известно ночью 23 июля. 15 июля он поступил в отделение неотложной помощи с жалобами на боль в груди. Уточнялось, что, находясь дома, Нетаньяху ненадолго терял сознание. Днем ранее провел некоторое время на озере Кинерет на солнце, без головного убора и без воды. 16 июля израильского премьер-министра выписали из больницы «Шиба», в тот же день ему установили прибор для мониторинга аритмии.

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    Сергей Истомин
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