Премьера Израиля Нетаньяху успешно прооперировали, установив кардиостимулятор

Премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху успешно прооперировали, установив ему кардиостимулятор. Об этом сообщает радиостанция Kan.

В центре «Шеба» госпиталя «Тель ха-Шомер» сообщили, что состояние здоровья премьера отличное, однако он останется под наблюдением в кардиологическом отделении.

Дата выписки Нетаньяху пока не определена — в медцентре утверждают, что после установки кардиостимулятора пациент должен находиться под наблюдением в течение 24 часов.

Перед этим сам Нетаньяху утверждал, что ожидает выписки из больницы днем понедельника, 24 июля. На время операции временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен министр юстиции и вице-премьер Израиля Ярив Левин. Заседание кабинета министров в воскресенье было перенесено.

Об операции по установке Нетаньяху кардиостимулятора стало известно ночью 23 июля. 15 июля он поступил в отделение неотложной помощи с жалобами на боль в груди. Уточнялось, что, находясь дома, Нетаньяху ненадолго терял сознание. Днем ранее провел некоторое время на озере Кинерет на солнце, без головного убора и без воды. 16 июля израильского премьер-министра выписали из больницы «Шиба», в тот же день ему установили прибор для мониторинга аритмии.