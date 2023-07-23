Стало известно о связанном с конфликтом на Украине предсказании Никсона

WSJ: экс-президент США Никсон предсказал конфликт на Украине 30 лет назад

Бывший президент США Ричард Никсон предсказал конфликт на Украине 30 лет назад. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, в 1994 году политик написал письмо действующему на тот момент американскому президенту Биллу Клинтону, в котором назвал обстановку на Украине «взрывоопасной» и призвал усилить внимание дипломатов США в Киеве.

«Если она (обстановка — прим. "Ленты.ру") выйдет из-под контроля, то ситуация в Боснии покажется просто детским лепетом. Ввиду крайней важности Украины, я незамедлительно прошу вас усилить наше дипломатическое присутствие в Киеве», — подчеркивал 37-й президент США.

Сообщается, что послание Клинтону Никсон отправил после длившейся две недели командировки в Россию и на Украину. На протяжении 30 лет детали письма, содержащего семь страниц, оставались не раскрыты.

Ранее посольство России в Вашингтоне назвало США ответственными за удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским журналистам кассетными боеприпасами.