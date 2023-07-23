Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:27, 23 июля 2023Мир

Стало известно о связанном с конфликтом на Украине предсказании Никсона

WSJ: экс-президент США Никсон предсказал конфликт на Украине 30 лет назад

Фото: Ashley Landis / Reuters

Бывший президент США Ричард Никсон предсказал конфликт на Украине 30 лет назад. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, в 1994 году политик написал письмо действующему на тот момент американскому президенту Биллу Клинтону, в котором назвал обстановку на Украине «взрывоопасной» и призвал усилить внимание дипломатов США в Киеве.

«Если она (обстановка — прим. "Ленты.ру") выйдет из-под контроля, то ситуация в Боснии покажется просто детским лепетом. Ввиду крайней важности Украины, я незамедлительно прошу вас усилить наше дипломатическое присутствие в Киеве», — подчеркивал 37-й президент США.

Сообщается, что послание Клинтону Никсон отправил после длившейся две недели командировки в Россию и на Украину. На протяжении 30 лет детали письма, содержащего семь страниц, оставались не раскрыты.

Ранее посольство России в Вашингтоне назвало США ответственными за удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским журналистам кассетными боеприпасами.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о связанном с конфликтом на Украине предсказании Никсона

    Стало известно о связи задержанного агента ГУР Украины с покушением в Крыму

    Эндокринолог предупредила об опасности «волчьего голода»

    Полковник запаса объяснил удары одесской ПВО «по своим»

    В России назвали бутафорским Совет Украина — НАТО

    Саммит БРИКС пройдет без участия Макрона и лидеров США и Великобритании

    Инженеры назвали возможную причину аварии в ТЦ «Времена года» в Москве

    Звезда «Реальных пацанов» покинул сериал после совета Хабенского

    Стало известны имена заподозренных в неуплате налогов блогеров

    Российский боец Bellator высказался о возможном поединке с украинцем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости