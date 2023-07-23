Стало известно о связанном с конфликтом на Украине предсказании Никсона
Бывший президент США Ричард Никсон предсказал конфликт на Украине 30 лет назад. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, в 1994 году политик написал письмо действующему на тот момент американскому президенту Биллу Клинтону, в котором назвал обстановку на Украине «взрывоопасной» и призвал усилить внимание дипломатов США в Киеве.
«Если она (обстановка — прим. "Ленты.ру") выйдет из-под контроля, то ситуация в Боснии покажется просто детским лепетом. Ввиду крайней важности Украины, я незамедлительно прошу вас усилить наше дипломатическое присутствие в Киеве», — подчеркивал 37-й президент США.
Сообщается, что послание Клинтону Никсон отправил после длившейся две недели командировки в Россию и на Украину. На протяжении 30 лет детали письма, содержащего семь страниц, оставались не раскрыты.
Ранее посольство России в Вашингтоне назвало США ответственными за удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским журналистам кассетными боеприпасами.