Минобороны опровергло поражение Спасо-Преображенского собора ударом ВС РФ

Минобороны опровергло поражение Спасо-Преображенского собора в Одессе ударом ВС РФ

Минобороны России опровергло сведения о том, что Спасо-Преображенский кафедральный собор был поражен в результате удара ВС РФ. Об этом в военном ведомстве заявили журналистам.

По данным Минобороны, все цели, уничтоженные российской армией ночью 23 июля, использовались для подготовки терактов против России. В ведомстве также уточнили, что объекты находились на безопасном расстоянии от храма.

Как сообщалось ранее, российская сторона тщательно проверяет и подтверждает информацию об объектах по нескольким каналам, после чего наносит удар.

«С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО», — заявили в Минобороны РФ.