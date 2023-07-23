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12:35, 23 июля 2023Россия

Минобороны опровергло поражение Спасо-Преображенского собора ударом ВС РФ

Минобороны опровергло поражение Спасо-Преображенского собора в Одессе ударом ВС РФ

Фото: AP

Минобороны России опровергло сведения о том, что Спасо-Преображенский кафедральный собор был поражен в результате удара ВС РФ. Об этом в военном ведомстве заявили журналистам.

По данным Минобороны, все цели, уничтоженные российской армией ночью 23 июля, использовались для подготовки терактов против России. В ведомстве также уточнили, что объекты находились на безопасном расстоянии от храма.

Как сообщалось ранее, российская сторона тщательно проверяет и подтверждает информацию об объектах по нескольким каналам, после чего наносит удар.

«С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО», — заявили в Минобороны РФ.

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    Варвара Кошечкина
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