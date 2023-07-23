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20:05, 23 июля 2023Россия

Сфотографировавшаяся с Путиным россиянка рассказала о встрече с президентом

Сфотографировавшаяся с Путиным россиянка назвала встречу с президентом неожиданной

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россиянка, которая сфотографировалась с президентом России Владимиром Путиным после его посещения Кронштадтского морского собора вместе с главой Беларуси Александром Лукашенко, рассказала о встрече с лидером страны. Об этом она сообщила в разговоре с Telegram-каналом «Подъем».

«Это было неожиданно, это было круто. Мы сказали ему, что мы его очень любим. У сына — восторг, если честно, это была его мечта», — сообщила женщина, добавив, что проживает в Кронштадте и была на прогулке с ребенком, когда появился президент. Собеседница издания не стала отвечать на вопрос, выбрал ли Путин людей, с которым будет фотографироваться, либо же их отбирала его охрана.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко попали на свадьбу россиян в Санкт-Петербурге. На опубликованном видео видно, как во время общения Путина с россиянами к главе государства подходит невеста и просит сфотографироваться с президентом, а также сообщает о том, что сегодня у нее состоялась церемония венчания.

Путин дал согласие на фотографию, а также задал вопрос о том, где находится жених его собеседницы. Спустя несколько секунд в кадре появился молодой мужчина, и пара сфотографировалась с главой государства.

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    Анастасия Астахова
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