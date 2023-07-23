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21:18, 23 июля 2023Мир

В США заявили о возможном распаде НАТО из-за Украины

Экс-полковник армии США Уилкерсон: НАТО начнет распадаться уже через год из-за Украины

Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press

Если украинский конфликт не закончится в ближайшее время, то НАТО начнет распадаться уже через год. Об этом в интервью Going Underground рассказал бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

По его мнению, ситуация может возникнуть в случае, если конфликт затянется, а Вашингтон не предпримет никаких шагов по его урегулированию.

«Я не думаю, что пройдет много времени, может быть, 12-15 месяцев, мы увидим, что НАТО начнет распадаться», — предположил экс-полковник.

Уилкерсон также обратил внимание на то, что опросы общественного мнения указывают на растущее недовольство населения стран Запада политикой в отношении Украины.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в России и в мире зачастую переоценивают стратегическое мышление США и их способность проводить рациональную политику. Он рассказал об аксиоме внешней политики в прошлом веке, которая заключалась в том, что «США могут позволить себе конфликтовать с Россией и могут позволить себе конфликтовать с Китаем, но не могут идти на конфликт и с Россией, и с Китаем одновременно».

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    Марина Совина
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