Экс-полковник армии США Уилкерсон: НАТО начнет распадаться уже через год из-за Украины

Если украинский конфликт не закончится в ближайшее время, то НАТО начнет распадаться уже через год. Об этом в интервью Going Underground рассказал бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

По его мнению, ситуация может возникнуть в случае, если конфликт затянется, а Вашингтон не предпримет никаких шагов по его урегулированию.

«Я не думаю, что пройдет много времени, может быть, 12-15 месяцев, мы увидим, что НАТО начнет распадаться», — предположил экс-полковник.

Уилкерсон также обратил внимание на то, что опросы общественного мнения указывают на растущее недовольство населения стран Запада политикой в отношении Украины.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в России и в мире зачастую переоценивают стратегическое мышление США и их способность проводить рациональную политику. Он рассказал об аксиоме внешней политики в прошлом веке, которая заключалась в том, что «США могут позволить себе конфликтовать с Россией и могут позволить себе конфликтовать с Китаем, но не могут идти на конфликт и с Россией, и с Китаем одновременно».

