В российском регионе завели дело за осквернение монумента «Родина-мать»

В Волгограде завели уголовное дело на женщину за осквернение монумента «Родина-мать»

В Волгограде завели уголовное дело на женщину за осквернение монумента «Родина-мать зовет!», об этом сообщила прокуратура российского региона.

Расследование в отношении 23-летней жительницы Самары взято в ведомстве на контроль.

«Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Осквернение мест захоронения")», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что фигурантка совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в сети Интернет.

Как сообщает РИА Новости, в сети появились кадры, на которых женщина снимает видео в таком ракурсе, будто она трогает грудь монумента пальцем и напевает веселую мелодию.

Ранее стало известно, что в Сыктывкаре перед судом предстанет 26-летний местный житель, который потушил пламя Вечного огня на мемориале «Вечная слава» в честь воинов-сыктывкарцев, павших в годы Великой Отечественной войны.

