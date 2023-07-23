В Германии около половины солдат не прошли проверку на доверие

Bild am Sonntag: ненадежные солдаты в Германии создают угрозу национальной безопасности

Около половины солдат Бунденсвера (ВС ФРГ) не прошли проверку на доверие, об этом сообщила газета Bild am Sonntag, передает ТАСС.

«Почти 70 тысяч человек ждут проверки, чтобы быть полностью готовыми к службе. По численности это почти половина солдат!» — подчеркнул эксперт в области обороны от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс. Он уточнил, что это представляет серьезную угрозу национальной безопасности.

Проверкой военнослужащих в немецкой армии занимается военная контрразведка (MAD), она обязаны следить, чтобы в ряды солдат не попали ненадежные люди. К 31 мая почти 70 тысяч человек не смогли пройти проверку в MAD, а число тех, кто не завершил все ее этапы, продолжает расти.

В системе предусмотрено три уровня, на которых военнослужащим предоставляется информация разной степени секретности. При этом проверка для третьего уровня может занять более 80 недель.

Ранее в Европарламенте заявляли о плохой подготовке армии ФРГ к потенциальному нападению. Причиной назвали отсутствие у структуры адекватного административного и политического управления.