Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:23, 23 июля 2023Интернет и СМИ

Стало известно о состоянии попавших под обстрел ВСУ журналистов

Состояние попавших под обстрел ВСУ военкора и оператора «Известий» стабильно

Фото: РИА Новости

Состояние военного корреспондента и оператора «Известий» Романа Польшакова и Дмитрия Шикова, которые попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) и были ранены, оценивается как стабильное. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщил другой корреспондент издания Сергей Хайдаров, его слова приводятся на сайте «Известий».

По словам Хайдарова, в настоящее время Шиков и Польшаков находятся в одном из госпиталей в Крыму. Как стало известно, их ранения оказались не смертельными, кроме того, журналистов быстро эвакуировали.

Уточняется, что Польшаков также перенес несколько операций.

22 июля РИА Новости сообщило о гибели своего военкора Ростислава Журавлева. По данным агентства, группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки. Уточнялось, что ранения также получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Военные эксперты оценили ход наступления ВСУ после применения кассетных снарядов

    В итальянском клубе объяснили отказ продавать футболиста «Спартаку»

    Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева

    Мужчина на велосипеде попал под поезд в Подмосковье

    ЕК запланировала новые санкции против экспорта Россией алмазов

    В Берлине отреагировали на призывы переименовать кафе «Москва» в «Киев»

    Стало известно о состоянии попавших под обстрел ВСУ журналистов

    Синоптик предупредил москвичей о дождях и грозах

    Россиянин-чемпион ОИ по плаванию высказался о возможной смене гражданства

    Мужчина взорвал гранату во время застолья в подмосковной деревне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости