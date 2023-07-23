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05:51, 23 июля 2023Россия

Россиянка засудила больницу за некачественное лечение

В Пермском крае пациентка отсудила 18 тысяч рублей у больницы за некачественное лечение

Фото: pixabay.com

Пациентка из Пермского края отсудила у больницы компенсацию морального вреда за некачественное лечение, которая составила 18 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте Верещагинского районного суда.

Жительница Верещагино подала иск из-за того, что зимой 2023 года медицинская помощь, которая была оказана ей в больнице ненадлежащим образом, привела к проблемам со здоровьем. Экспертиза показала, что недочеты были допущены врачом при первом посещении пациентки. Суд установил нарушение стандартов лечения.

Помимо компенсации пострадавшей, с ответчика взыскали госпошлину в местный бюджет в размере 300 рублей.

Ранее сообщалось, что пластический хирург в США лишилась лицензии после трансляции операций в TikTok. Дело в том, что запись отвлекала врача от основного процесса.

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    Марина Совина
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