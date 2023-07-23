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16:04, 23 июля 2023Россия

В России назвали предпосылки к конфликту на Украине

Сенатор Карасин назвал освоение США Украины в 90-х предпосылкой к конфликту

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В начале 1990-х США начали активно осваивать бывшую Украинскую ССР. Тогда и зародились первые предпосылки украинского конфликта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Соединенными Штатами выбирались фокусные группы. Шла работа по молодежи. Приглашались отдельные специалисты для прохождения стажировок в разные учебные заведения. Одним словом, шла эшелонированная проработка в долгую в надежде на то, что именно Украина станет яблоком раздора в центре Европы и будет мешать бывшим советским республикам становиться на ноги», — рассказал он.

Сегодня часть американцев считает, что все было сделано правильно. Другая часть убеждена, что самой большой стратегической ошибкой Запада в отношении бывшего СССР было решение о расширении НАТО за счет Восточной Европы и бывших советских республик.

Именно это, по их мнению, приводит к труднопредсказуемому будущему всей планеты. Я считаю, что это вполне оправданная озабоченность

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

При этом, по словам Карасина, сказалась и политика бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

«Михаил Сергеевич — это перестройка, гласность и демократия там, где только можно, во всех вопросах, вывод наших вооруженных подразделений из бывших социалистических стран без всяких условий, без всякого графика, который можно было растянуть. Это все оставило след», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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1 марта 2023

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что бывший президент США Ричард Никсон предсказал конфликт на Украине 30 лет назад.

По данным издания, в 1994 году политик написал письмо действующему на тот момент американскому президенту Биллу Клинтону, в котором назвал обстановку на Украине взрывоопасной и призвал усилить внимание дипломатов США в Киеве.

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