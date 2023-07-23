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19:53, 23 июля 2023Бывший СССР

ВСУ уличили в нарушении законов войны

Рогов: ВСУ использовали гумкоридоры для эвакуации тел и раненых для контрнаступления

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали взаимно установленные гумкоридоры для эвакуации тел и раненых для проведения контрнаступления на запорожском направлении, но эта тактика не принесла украинцам успеха. О нарушении законов войны заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

«Мне известно о трех подобных случаях, когда [украинские и российские военные] договаривались, что они будут забирать тела. Они подходили как бы забирать и пытались использовать это для контратаки», — подметил политик, уточнив, что российские войска оперативно помешали ВСУ воспользоваться этой уловкой.

Ранее украинские военные из числа участников контрнаступления рассказали изданию Kyiv Post, что ВСУ теряют до половины каждого подразделения, чтобы продвинуться на километр при наступательных действиях украинцев. Другой военный заявил, что его подразделение потеряло захваченные позиции, потому что, по его словам, бойцов ВСУ учили захватывать, а не удерживать. Он также добавил, что украинская армия теряет по 4-5 человек каждые сто метров.

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    Алевтина Запольская
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