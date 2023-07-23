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17:19, 23 июля 2023Россия

Стало известно об обстрелах Брянской области со стороны ВСУ

Глава Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Полевые Новоселки, пострадавших нет

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Полевые Новоселки Суземского района Брянской области, пострадавших нет, над устранением повреждений работают аварийные службы. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

«ВСУ совершили обстрел поселка Полевые Новоселки Суземского района. Пострадавших нет. В результате отстрела повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение. В настоящее время электричество отсутствует в селах Павловичи и Полевые Новоселки. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — говорится в его сообщении.

22 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Белгородский район из РСЗО. По его информации, со стороны Украины по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. «Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета — зафиксировано 10 выстрелов», — уточнял он.

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    Варвара Кошечкина
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