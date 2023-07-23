Стало известно об обстрелах Брянской области со стороны ВСУ

Глава Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Полевые Новоселки, пострадавших нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Полевые Новоселки Суземского района Брянской области, пострадавших нет, над устранением повреждений работают аварийные службы. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

«ВСУ совершили обстрел поселка Полевые Новоселки Суземского района. Пострадавших нет. В результате отстрела повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение. В настоящее время электричество отсутствует в селах Павловичи и Полевые Новоселки. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — говорится в его сообщении.

22 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Белгородский район из РСЗО. По его информации, со стороны Украины по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. «Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета — зафиксировано 10 выстрелов», — уточнял он.